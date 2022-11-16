"Chen Amca" 42 kilometrelik maratonu baştan sona sigara içerek tamamladı

Çin'in Zhejiang eyaletine bağlı Jiande'deki maratona katılan 50 yaşındaki yarışçı sosyal medyada viral oldu.

"Chen Amca" olarak bilinen koşucu, 6 Kasım'daki maratonun tamamında koşarken ya sigara içti ya da sigara yaktı. Chen, 42 kilometrelik yarışı 3 saat 28 dakikada tamamlayan Chen, 1500 kişi arasından 574. sırayı aldı.

Arka arkaya sigara içen ve bir paket bitiren yarışçının fotoğrafları, Twitter'ın Çin'deki muadili Weibo'da viral olduktan sonra organizatörler Chen'in 3 saat 28 dakika 45 saniyede tamamladığını doğrulayan bir açıklama yaptı.

Chen, ilk kez 2017'de katıldığı maratonda sigara içince adını duyurmuştu. Yarışçı, Guangzhou'da 2018'de düzenlenen maratonu 3 saat 36 dakikada bitirmişti. Bir sonraki sene Xiamen'de koşulan maratonu da 3 saat 32 dakikada tamamlamıştı. Chen bu yarışların hepsinde sigara içmişti.

Jiande maratonu, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı kişiler, Chen'in sigara içmesine rağmen başarılı bir yarış çıkarmasını övdü:

Bazı kullanıcılarsa Chen'in diğer yarışmacılara zarar verdiğini savundu

Kaynak: Independent Türkçe, New York Post, Fox Sports, Metro

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16/11/2022 23:02