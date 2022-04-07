Cherif Ndiaye, Çin'e transfer oldu!

Göztepe, Cherif Ndiaye'nin transferi için Shanghai Port ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

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07/04/2022

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Cherif Ndiaye, Çin'e transfer oldu!

Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe, Cherif Ndiaye'nin Çin ekibi Shanghai Port'a transfer olduğunu açıkladı.

Göztepe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdildi;

"Oyuncumuz Cherif Ndiaye'nin transferi ve bonservis bedeli konusunda Çin ekibi Shanghai Port ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır. Cherif’e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz."

07/04/2022 10:31
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs, Cherif Ndiaye, Çin, transfer
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