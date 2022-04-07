Cherif Ndiaye, Çin'e transfer oldu!
Göztepe, Cherif Ndiaye'nin transferi için Shanghai Port ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
07/04/2022
Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe, Cherif Ndiaye'nin Çin ekibi Shanghai Port'a transfer olduğunu açıkladı.
Göztepe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdildi;
"Oyuncumuz Cherif Ndiaye'nin transferi ve bonservis bedeli konusunda Çin ekibi Shanghai Port ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır. Cherif’e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz."