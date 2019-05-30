Chernobyl dizisi Netflix’e gelecek mi?

Son zamanların en beğenilen dizisi olan Chernobyl'in final bölümünden sonra Netflix’e gelip gelmeyeceği büyük merak konusu oldu.

Son günlerde popüler dizilerden biri olan Chernobyl 5. bölümü ile izleyicilerine veda etmeye hazırlanırken başarılı dizinin Netflix’e gelme ihtimali konuşulmaya başlandı.

Televizyon dizileri arasında oldukça popüler olan Chernobyl, 1986 yılında Çernobil’de yaşanan facia sonrasını konu alıyor. Büyük bir izleyici kitlesine çok kısa sürede ulaşmayı başaran Chernobyl dizisi HBO’nun başarılı yapımlarından biri olarak ön plana çıkmayı başardı. İzleyiciler tarafından çok beğenilen bu yapım için en çok merak edilen konuların başında ise başarılı dizinin Netflix’te de yer alıp almayacağı konusu. Netflix tarafından henüz bu konuyla ilgili bir açıklama yapılmazken platformu kullanan izleyiciler başarılı dizinin yayınlanmasını adeta iple çekiyor.

Başarılı dizinin konusunu kısaca özetlemek gerekirse; 26 Nisan’da Ukrayna ve Belarus sınırındaki Pripyat’ta yer alan Çernobil nükleer santralinde gerçekleşen patlama sonrasında patlamanın etkilerinin Avrupa’ya kadar ulaşması ve Sovyet Birliğinin yaşadığı büyük sorunlar göz önüne getirilirken, bu facianın binlerce insanın ölümüne yol açan çok büyük bir felaket olduğu anlatılıyor. Özellikle gerçek haber görüntüleri de kullanarak hazırlanan mini dizide yaşanan felaket sonrasında alınan kararlardan yapılan müdahalelere kadar bütün olaylar görünmeyenleriyle ekrana taşınıyor.

Chernobyl final bölümü izleyiciyle ne zaman buluşacak?

HBO tarafından mini dizi olarak isimlendirilen Chernobyl dizisi, Breaking Bad ve Game of Thrones gibi çok popüler olan dizileri bile geride bırakmayı başararak IMDb listesinde birinci sıraya yerleşti. HBO’nun 5 bölüm olarak tasarladığı dizi kısa sürede büyük bir başarıya imza atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İzleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen yapımın final bölümünde neler yaşanacağı ise büyük merak konusu. Final yani 5. bölümü 3 Haziran’ı 4 Haziran’a bağlayan gece Türkiye saati ile sabaha karşı 04:00‘da HBO’da yayınlanacak Chernobyl dizisinin Türkiye’de yayın hakları Digiturk‘te bulunuyor. Diziyi sabaha karşı izleme fırsatı yakalayamayan izleyiciler için Digiturk diziyi 4 Haziran Salı günü akşam 22:00’da beIN Series Drama kanalında yayınlayacak.