Chevron uzmanları Güney Kıbrıs'a geliyor

ABD’den doğal gaz uzmanlarının, Chevron adına görüşmelerde bulunmak için bu hafta içerisinde Güney Kıbrıs’a geleceği belirtildi.

Alithia gazetesi, Chevron ve Shell konsorsiyumunun, “Afrodit” yatağı için sunduğu revize edilmiş planın reddedilmesinin, bu yatağın geliştirilmesi konusunda belirsizliğe yol açtığını yazdı. “Chevron’un Uzmanları Kıbrıs’a Geliyor-'Afrodit' Yatağının Geliştirilmesi Anlaşmasının Geleceği İçin Her Şey Açık” başlıklı haberinde, Chevron uzmanlarının, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki “Afrodit” yatağının geliştirilmesi konusunda anlaşmazlığın bulunduğu noktalarda Rum Enerji Bakanlığı ile görüşme yapmak için bu hafta içerisinde, belki yarın Güney Kıbrıs’a geleceğini yazdı.

Rum Yönetimi’nin üç yıl önce anlaşmaya vardığı ve konsorsiyumun esas ekseni olan Amerikan Chevron şirketinin, tek taraflı olarak önerisini değiştirdiğini, Rum Enerji Bakanlığı’nın buna verdiği yanıtta yapılan değişiklikleri ret ettiğini yazan gazete, Chevron uzmanlarının bir anlaşma sağlamak ve başarısızlıktan kaçınmak için geleceklerini belirtti.

Chevron’un önerilen üretim sondajını 5’ten 3’e düşürdüğünü belirten gazete, Chevron’un, Mısır’daki konsorsiyumun terminalinde son bulması için borularla gönderilmeden önce rezervin tamamen geri kazanılması için yatağın bulunduğu noktaya yüzer tesis yerleştirmemesi şeklinde de karar verdiğini, bu durumun Güney Kıbrıs için sorun teşkil ettiğini yazdı.

Yukarıdaki bu önerinin, pompalama ve işleme maliyetini önemli ölçüde düşüreceğini yazan gazete, Enerji Bakanlığının, Güney Kıbrıs’ın ekonomik çıkarları aleyhine bir tuzağın da bulunduğu yönünde değerlendirme yaptığını belirtti.

Gazete, rezervin yüzer tesis yerine direkt olarak Mısır’a gitmesi durumunda bunun; Güney Kıbrıs’ın değerlendirmesi mümkün olan doğal gaz miktarını hissedilir bir şekilde düşüreceğini de yazdı.