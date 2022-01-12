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Chibuzor ve Özgür Gül M.A.Yeşilova'da

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12/01/2022

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Chibuzor ve Özgür Gül M.A.Yeşilova'da

AKSA Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Merit Alsancak Yeşilova iki takviye ile kadrosunu güçlendirdi.

Girne Halk Evi'nin forveti Chibuzor Nwogbo ve kiralık statüden kulübü M.A.Yeşilova'ya dönen Özgür Gül ile kadro derinliğine katkı sağlandı.

Fidelis'in ayrılmasından sonra arayışlarını hızlandıran yeşil beyazlılar Türk Ocağı'nın da görüştüğü Chibuzor için kulübüyle anlaşmaya varırken Girne H.E.'nin ikinci yarıda kadrosunda düşünmediği Özgür Gül'ü de takıma geri döndürdü.

12/01/2022 17:53
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TAGS: Chibuzor ve Özgür Gül M.A.Yeşilova’da
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