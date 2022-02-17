Chichvarin'in ölüm sebebi tespiti için kan ve doku örnekleri alındı

Dimitri Chichvarin’e otopsi yapıldığını ve ölüm sebebi tespiti için kan ve doku örneklerinin alındığını bildirdi.

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17/02/2022

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Chichvarin'in ölüm sebebi tespiti için kan ve doku örnekleri alındı

Polis Basın Subaylığı, pazartesi günü Ozanköy’deki ikametgahında ölü olarak bulunan Dimitri Chichvarin’e otopsi yapıldığını ve ölüm sebebi tespiti için kan ve doku örneklerinin alındığını bildirdi.

Polisten yapılan açıklamada, ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı belirtilirken, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

17/02/2022 16:35
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TAGS: Chichvarin, ölüm sebebi, tespit, polis
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