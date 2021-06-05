Chicken Planet üçüncü şubesini açtı

Lefkoşa'da 20 yıl önce hizmete giren Chicken Planet'in üçüncü şubesini Erülkü Supermarket'te hizmete açtı.

Yirmi yıl önce ilk şubesini Lefkoşa'da, ardından on yıl sonra ikinci şubesini Karaoğlanoğlu'nda hizmete sunan KKTC 'nin popüler Tavuk merkezlerinden Chicken Planet, üçüncü şubesini devam ettirdiği zincir olma yolunda Değirmenlik Belediyesi sınırları içindeki Erülkü Supermarket'te hizmete açtı.

Pandemi Kuralları çerçevesinde gerçekleşen Maske-Mesafe ile düzenlenen açılışta Bülent Günkut ve son güzellik kraliçelerinden üçlü yer aldı. Açılışını Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler in yaptığı davetde, Chicken Planet Direktörü Savaş Esendağlı, Ali Erülkü, yakın aile ve dostları katıldılar. Özel hazırlanan menüler açılış sonunda müzik dinletisi ile ücretsiz olarak davetlilere ikram edildi.

Maskeli Marka Modeller alkışlarla Chicken Planet Erülkü Şubesi açılışına renk kattılar. KKTC Turizm Güzeli 2018 Tuğçe Özgünler, KKTC Turizm Güzeli 2019 Buse Soydam ve Miss Kuzey Kıbrıs 2019 -3. Güzeli Cansev Yıldırım, düzenlenen mini gösteride Bülent Günkut'un sunumunda alkışlarla izlendiler.

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05/06/2021 12:30