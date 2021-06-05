Chicken Planet üçüncü şubesini açtı

Lefkoşa'da 20 yıl önce hizmete giren Chicken Planet'in üçüncü şubesini Erülkü Supermarket'te hizmete açtı.

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05/06/2021

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Chicken Planet üçüncü şubesini açtı

Lefkoşa'da 20 yıl önce hizmete giren Chicken Planet'in üçüncü şubesini Erülkü Supermarket'te hizmete açtı.

Yirmi yıl önce  ilk şubesini Lefkoşa'da, ardından  on yıl sonra ikinci şubesini Karaoğlanoğlu'nda hizmete sunan KKTC 'nin popüler Tavuk merkezlerinden Chicken Planet, üçüncü  şubesini  devam ettirdiği  zincir  olma yolunda  Değirmenlik Belediyesi  sınırları içindeki  Erülkü Supermarket'te hizmete açtı.

 Pandemi Kuralları çerçevesinde gerçekleşen Maske-Mesafe  ile düzenlenen açılışta  Bülent Günkut ve  son güzellik kraliçelerinden üçlü yer aldı. Açılışını  Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler in yaptığı  davetde, Chicken Planet Direktörü  Savaş Esendağlı, Ali Erülkü, yakın aile ve dostları  katıldılar. Özel hazırlanan menüler  açılış sonunda müzik dinletisi ile  ücretsiz olarak davetlilere ikram edildi.

Maskeli Marka Modeller  alkışlarla Chicken Planet  Erülkü Şubesi  açılışına renk kattılar. KKTC Turizm Güzeli 2018 Tuğçe Özgünler, KKTC Turizm Güzeli 2019 Buse Soydam ve Miss Kuzey Kıbrıs 2019 -3. Güzeli  Cansev Yıldırım, düzenlenen  mini gösteride Bülent Günkut'un  sunumunda  alkışlarla  izlendiler.

05/06/2021 12:30
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TAGS: Chicken Planet
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