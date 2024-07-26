China Bazaar Gençlik Gücü Defansı Sağlama Aldı

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26/07/2024

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China Bazaar Gençlik Gücü Defansı Sağlama Aldı

China Bazaar Gençlik Gücü defans hattını güçlendirdi. Bonservisi Hamitköy'de olan Mert Ateş'i kadrosuna katan yeşil beyazlılar geçtiğimiz gün Çağrı Kıral'ı kiralık olarak, İngiltere Türk Liginden de Can Arıoğlu'nu transfer etmişti. İbrahim Karadal'ın da yeşil beyazlılara dönmesiyle defans bloğu netleşti.
Kiralık Çetinkaya'da forma giyen kaleci Kemal Bağbal'ın Gençlik Gücü'ne dönmesi yanı sıra opsiyonu kullanılan Remzi Rıylı da kadroda bulunuyor.

26/07/2024 13:46
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TAGS: China Bazaar Gençlik Gücü
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