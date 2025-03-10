China Bazaar Gençlik Gücü Turan Altay'ın Sözleşmesini Uzattı

China Bazaar Gençlik Gücü teknik direktörü Turan Altay İle önümüzdeki sezonda da yola birlikte devam etmek üzere anlaşmaya vardı.

Yapılan açıklamada,

"Tecrübesi, vizyonu ve liderliğiyle takımımıza camiamıza güç katmaya devam edecek olan hocamızla birlikte, büyük hedeflere yürüyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Taraftarımızın desteğiyle, disiplinli çalışmamızla ve kazanma azmimizle seneye kupalara talip olmak için sahada olacağız.

Hocamıza güvenimiz tam, inancımız sonsuz!

Birlikte daha güçlü, birlikte zirveye!"