China Bazaar Kıbrıs: ''Bu Yıl İlk Dileğimiz Gerçek Oldu''

China Bazaar Kurucu direktörü Mazhar Iqbal Choudry, Asya bebeğe umut oluyor.

China Bazaar Kıbrıs’ın sosyal medya hesabında yapılan açıklamada Asya bebeğin tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı duyuruldu.

China Bazaar Kıbrıs’ın sosyal medya hesabında yapılan paylaşım şöyle:

Bu Yıl İlk Dileğimiz Gerçek Oldu

ASYA BEBEĞE UMUT IŞIĞI OLUYORUZ

Kurucu direktörümüz Mazhar Iqbal Choudry'nin isteği bugüne kısmet oldu.

China Bazaar ailesi olarak geçtiğimiz günlerde Asya Bebek ve ailesiyle bir araya geldik. Yapmış olduğumuz konuşmalarda birtakım eksiklikleri, neye ihtiyaçları olduğunu ve yaşadıkları zorlukları konuştuk.

Bir nebze de olsa elimizden geldiğince bugünden itibaren eksiklerini gidermek ve yardımcı olmak için Asya bebeğin ve ailesinin yanında olacağımızı onlara ilettik.

Bu zamana kadar Devletimizin de yapmış olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederiz.

Artık Asya Bebeğin neye ihtiyacı varsa China Bazaar ailesi olarak onun hep yanında ve en büyük destekçisi olacağız.

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07/01/2023 13:27