CHP Genel Başkan Yardımcısı istifa etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurdu.

Yardımcı;"Saygıdeğer Halkımıza ve parçası olmaktan gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarıma;

Genel Başkanımızın takdiri ile geldiğim Genel Başkan Yardımcılığı görevimden bugün itibari ile istifa ederek örgütümün takdiri ile seçildiğim Parti Meclisi görevime devam ederek örgütümüzün ve seçmenlerimizin sesi olmaya devam edeceğim…" ifadelerini kullandı.

KOZA YARDIMCI KİMDİR?

Koza Yardımcı 1973 yılında Adana’da doğdu. Eğitimini orada tamamladı. İş hayatına tekstil sektöründe başladı. 1995 yılında basın mensubu oldu ve 2000 yılında sarı basın kartı almaya hak kazandı.



Sivil toplum örgütlerinin ve derneklerin gücüne inan Koza YARDIMCI, Atatürkçü Düşünce Deneği, Basın konseyi, DAK/SAR (Gönüllü Deniz Arama Kurtarma), Gezenbilir Doğa Sporları ve Gezi Kültürü Derneği’nde üye ve yönetici olarak aktif çalışmalarda bulunmaya devam etmekte.



Daha önce CHP Şişli İl Genel Meclis Üyeliği de yapan Koza Yardımcı, CHP 38. Olağan kurultayında Parti Meclisi Üyesi seçilerek, sonrasında CHP Kültür ve Turizm Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır.