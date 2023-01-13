Kılıçdaroğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ı andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 11'inci yılında andı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kıbrıs Türklerinin özgürlüğü ve bağımsızlığı yolunda onurlu bir mücadele göstererek Kıbrıs Türklerinin sembol ismi olan, siyasi tarihimizin örnek devlet adamları arasında yerini alan, KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

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13/01/2023 19:49