CHP Genel Başkanı Özel, Halkın Partisi’ni ziyaret etti

ÖZEL: “SİYASİ DURUŞUYLA ATATÜRK İLKE VE DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKMASIYLA HP YAKINDAN TAKİP ETTİĞİMİZ BİR SİYASİ PARTİ''

“HALKIN PARTİSİ İLE PEK ÇOK KONUDA FİKİR BİRLİĞİ İÇİNDE OLMAKTAN MEMNUNİYET DUYDUM”

ÖZERSAY: “CHP’NİN KKTC’DEKİ TÜM SİYASİ PARTİLERE EŞİT MESAFEDE OLDUĞUNU KENDİLERİNDEN DUYMAKTAN MEMNUNİYET DUYDUK”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Halkın Partisi’ni ziyaret etti.

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıl dönümü nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Özel ve heyeti, Halkın Partisi’ni ziyaretinde, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ve parti yetkilileriyle bir araya geldi.

Halkın Partisi Genel Merkezi'nde yer alan görüşmede, heyetler arası toplantı yapıldı. Görüşme sonrası Özel ile Özersay basına açıklama yaptı.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, verimli bir görüşme yaptıklarını ifade ederek, ziyarete teşekkür etti.

Özersay, CHP'nin KKTC'deki tüm siyasi partilere eşit mesafede olduğunu görmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Özersay, Özel ve heyetiyle Kıbrıs konusu ve KKTC’deki partilere eşit mesafede durulması konularını da görüştüklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, harekatın 50. yılında yaptıkları resmî temaslar çerçevesinde Halkın Partisi’ni de ziyaret ettiklerini ifade etti.

Barış Harekatı ile adaya barış getirildiğini, belki istenilen anlaşmaya ulaşılamadığını ancak bugün kimsenin burnunun kanamadığına işaret eden Özel, harekat sırasında istense adanın tamamının alınabileceğini ve ilhak edilip Türkiye’ye bağlanabileceğini fakat yapılmadığını, çünkü adaya barış için geldiklerini ve şimdi de barış için uğraştıklarını kaydetti.

Kıbrıs Türk halkına karşı sözünü tutmayanlara itiraz ettiklerini ve AB’nin Rumları tek başına tam üye almasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Özel, “Eşitsizlik var, o zaman KKTC de AB’ye alınmalı” dedi.

“Çözüm istiyoruz” diyen Özel, 50 yılda haklı davanın tüm yanlarıyla anlatıldığını ve konuşulduğunu ifade ederek, bu yeni dönemde daha cesur adımların atılması temennisinde bulundu.

Halkın Partisi'ni, siyasi duruşu, Atatürk değerlerine sahip çıkmasıyla yakından takip ettiklerini ifade eden Özel, pek çok konuda fikir birlikleri olduğunu belirtti.

İlk ziyaretinde gelemediği Halkın Partisi'ni bu anlamlı günde ziyaret ettiğini belirten Özel, Kıbrıs’ta yapılan son Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerine Türkiye'den doğrudan müdahale olduğunu savundu.

“Biz Kıbrıs halkının iradesine de, çözüm kararına da saygılıyız, arkasındayız” diyen Özel, demokrasi ve özgür seçime taraf olduklarını, müdahalelere her zaman karşı duracaklarını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti olarak hep birlikte törenlere katıldıklarını ifade eden Özel, “Kıbrıs’ı da bir bütün olarak sahiplendik” dedi.

Farklı görüşler olabileceğini ama Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC’deki siyasi partilerin tümüyle görüşmesini isteyen Özel, KKTC’nin barış huzur içinde özgür ve güçlü bir ekonomiyle yasamasını istediklerini kaydetti.

Bunun için birlik beraberlik içinde fikirlerin özgürce tartışılması gerektiğini belirten Özel, “Dost ve kardeş ülke olarak hep birlikte gözümüz kulağımız hep burada olacak” diye konuştu.

Özel, "kara liste" olarak nitelediği "KKTC’den Türkiye Cumhuriyeti’ne girişi yasak kişiler" konusunu da Türkiye'ye dönüşünde TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacakları ilk telefon görüşmesinde gündeme getireceğini söyledi.

Kıbrıs’ın bağımsızlığı, mutluluğu ve huzurunun önemli olduğunu vurgulayan Özel, KKTC’deki misafirperverliğe teşekkür etti. Özel, TC Lefkoşa Büyükelçiliği'ne "CHP heyetine gereken devlet protokolünü uygulanmadı" eleştirisinde bulundu.

Görüşmeye katılan CHP heyeti ile Halkın Partisi heyeti aşağıdaki gibi oldu:

CHP HEYETİ:

1. Özgür Özel--Genel Başkan

2. Hikmet Çetin--E. Genel Başkan, E. Dışişleri Bakanı

3. Mehmet Altan Öymen--E. Genel Başkan, E. Turizm ve Tanıtım Bakanı

4. Murat Karayalçın--E. Genel Başkan, E. Dışişleri Bakanı

5. Selin Sayek Böke---Genel Sekreter

6. Önder Sav ---E. Genel Sekreter, E. Çalışma Bakanı

7. Ayşe Güneş Ayata---Akademisyen

8. İlhan Uzgel---Genel Başkan Yardımcısı

9. Yankı Bağcıoğlu---Genel Başkan Yardımcısı

10. Namık Tan---İstanbul Milletvekili, E. Büyükelçi

11. Sinem Kırçiçek---Parti Meclisi Üyesi

HALKIN PARTİSİ HEYETİ

1- Prof. Dr. Kudret ÖZERSAY, HP Genel Başkanı

2- Yrd. Doç. Dr. Turgut ALAS, HP Genel Sekreteri

3- Ahmet TOKATLIOĞLU, HP Dış İlişkilerden Sorumlu MYK üyesi

4- Çağın Çağatay KARATAŞ, Girne İlçe Başkanı ve MYK üyesi

5- Aral MORAL, HP Çalışma Yaşamı Komitesi Başkanı, MYK üyesi

6- Dr. Duygu UZUN, HP Eğitim Komitesi Başkanı, MYK üyesi

7- Özgül EZGİN, HP Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanı, MYK üyesi

8- Ramadan Durmazer, Lefkoşa İlçe Başkanı ve MYK üyesi

9- Ali ÇIRAKOĞLU, HP MYK üyesi ve eski Örgütlenme Sorumlusu

10- Cengiz KARATAŞ, HP Örgütlenme Sorumlusu