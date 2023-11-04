CHP'de genel başkanlık yarışı ...38. Olağan Kurultay başladı

CHP 38. Olağan Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor.

"İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı" sloganıyla yapılan kurultayda 1368 delege, yeni genel başkanı ve parti yönetimini belirleyecek.

Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu, şu sıralar kurultayda konuşma yapıyor.

Genel başkan adaylarından Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel de kurultay salonuna geldi.

5 İSİM ADAYLIK AÇIKLADI



Genel başkanlık için 5 isim adaylığını ilan etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, eski Parti Meclisi Üyesi Örsan Kunter Öymen ve eski milletvekili adayı Ünal Karahasan. Eski milletvekili İlhan Cihaner ise sabah saatlerinde adaylıktan çekildiğini açıkladı.



68 İMZA ŞARTI



Genel başkanlık yarışında aday olabilmek için en az 68 delegenin imzası gerekiyor. Adayların seçilebilmesi için ilk turda 1367 delegenin 684'ünün oyunu alması gerekiyor.



Adaylardan biri ilk iki oylamada bu sayıya ulaşamazsa üçüncü oylamada en çok oy alan aday genel başkan seçilecek.



DELEGELERE SIKI MARKAJ



Kurultay öncesi her iki adayın da delegelerin desteğini almak için attıkları adımlar dikkati çekiyor. Bu kapsamda Özgür Özel, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görüştü. Çelik, 185 İstanbul delegesinin Özel'i destekleyeceğini açıkladı.



Dün de CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol önderliğinde 55 il başkanı, kurultay delegelerini temsilen Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini deklarasyon yayımlayarak duyurdu.

PM SEÇİMİ YARIN



İki gün sürecek kurultayda bugün yapılacak başkanlık seçiminin ardından yarın parti meclisi (PM) seçimleri yapılacak. PM üyeliğine aday olabilmek için 10 delegenin imzası gerekiyor. Ayrıca kurultayda Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de belirlenecek.



BLOK LİSTE VE FERMUAR



Kurultayda adaylar arasında uzlaşma sağlanması durumunda PM seçimlerinin "blok liste" ve "fermuar" yöntemiyle gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Blok listede uzlaşma olmaması durumunda her aday "anahtar listesi"ni açıklayarak çarşaf listeden kendisine yakın isimlerin PM'ye girmesini sağlamaya çalışacak.

CHP'de 60 kişilik PM, kurultay sonrası en yetkili kurul olarak görev yapıyor.



MYK üyeleri, PM içinden atanırken milletvekili ve belediye başkanları listeleri de yine PM tarafından onaylanıyor.