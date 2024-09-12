CHP'den, ABD ile Güney Kıbrıs’a tepki; Mavi Vatan’a doğrudan tehdit

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, ABD ile Güney Kıbrıs arasındaki savunma anlaşmasına ilişkin, "ABD'nin bu tür askeri işbirlikleriyle Güney Kıbrıs'taki varlığını artırması, bölgedeki barış ve istikrarı riske atmaktadır" ifadesini kullandı.

Bağcıoğlu, yazılı açıklamasında, Güney Kıbrıs’ın askeri kapasitesinin artırılmasına yönelik adımların Türkiye'nin ulusal güvenliğine yani Mavi Vatan'a doğrudan bir tehdit olduğunu ifade etti.

Anlaşmanın getirdiği risklerin yalnızca iki ülke arasındaki ilişkileri değil, aynı zamanda bölgedeki barış ve istikrarı da tehdit ettiğini belirten Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"ABD'nin bu tür askeri işbirlikleriyle Güney Kıbrıs'taki varlığını artırması, bölgedeki barış ve istikrarı riske atmaktadır. Türkiye'nin ulusal güvenliği, bu tür gelişmeler karşısında daha kararlı bir duruş sergilemeyi hak etmektedir. İktidarın, bu anlaşmaya karşı en kısık tondan kınama mesajlarıyla geçiştirmesi kabul edilemez. Türkiye'nin çıkarları göz ardı edilmemelidir."