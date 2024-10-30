CHP’den Hükümete Kıbrıs Tepkisi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodules, ABD Başkanı Joe Biden ile Washington’da Beyaz Saray’da bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşme nedeniyle CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Namık Tan, AKP ve MHP hükümetine eleştirilerde bulundu.

Namık TAN'ın X üzerinden yaptığı paylaşım şöyle;





AKP+MHP İKTİDARININ YENİ DIŞ POLİTİKA HEZİMETİ

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodules resmi davetle ziyaret edeceği aşington’da bugün ABD Başkanı Biden’la görüşecek. Beyaz Saray’da ağırlanan son GKRY lideri 1996 yılında Glafkos Klerides olmuştu

Bu ziyaretin Türkiye ve KKTC’nin hayati çıkarları aleyhinde yaratacağı sonuçlara bakalım:

AKP hükümeti, kurguladığı “iç ve dış düşmanlar” söylemiyle halkımızı otoriter rejimin ardında sorgusuz sualsiz hizalayıp “iç cepheyi tahkime” çalışırken, dışarda olan biteni ıskalamaya devam ediyor. Uzağı göremeyen “siyasi miyopluk” dedikleri işte tam olarak budur

Türkiye’nin Hamas’ın hamiliğine, Hizbullah’ın sözcülüğüne meraklı tavrı Yunanistan ve GKRY’nin arayıp da bulamadıkları fırsatları sunuyor ve ABD’nin ile AB’nin Doğu Akdeniz politikalarını gözden geçirmelerine neden oluyor

ABD ile GKRY arasında kısa süre önce ikili savunma işbirliği ile stratejik diyalog anlaşmaları imzalandı. Kıbrıs’taki statüye, artık kesilmiş olan müzakere sürecinin esasına temelden aykırı bu gelişmelere başımızı çevirdik. Tesadüf eseri olmayan bu gelişme, ABD’nin Yunanistan’la ilişkilerinde son yıllarda ortaya çıkan yakınlaşmayla eş zamanlı meydana geliyor

Hristodules’in ABD’nde olumlu bir profili var. Orta Doğu’da yükselen gerginlik Kıbrıs adasının (ve GKRY’nin) stratejik önemini artırdı. Türkiye’nin savruk ve hesapsız politikaları bunda doğrudan etkili oldu. İlaveten, GKRY artık kara paranın aklandığı merkez olarak görülmüyor

GKRY, bu ziyaret sırasında Biden tarafından ABD’nin “NATO Harici Önemli Müttefiki” (MNNA) ilan edilebilir. Bunun hazırlıkları bir süredir yapılıyor. İsrail ve Mısır’ın da arasında olduğu 20 ülkeye verilen MNNA statüsü, GKRY’ne emsalsiz, asimetrik güvenlik avantajları ve siyasi, ekonomik, askeri imkanlar sağlayacaktır

Bu bir yana, MNNA statüsü Kıbrıs’taki dengeyi ve statüyü altüst edecektir. MNNA, sadece tek yanlı başkanlık tasarrufunu değil, ABD’nde GKRY hakkında kurumsal mutabakatı da yansıtıyor

Biz kendimiz çalıp oynarken ve bizden başka alıcısı olmayan çözüm hikayeleriyle avunurken, AB’nden sonra şimdi ABD Kıbrıs’taki statükoyu tahrip eden adımlar atıyorlar. Hem GKRY’yle 28 yıl sonra yapılacak bu görüşme hem GKRY’ne MNNA statüsü verilmesi Türk diplomasisi için tam bir hezimet olarak ortaya çıkıyor

Merhum Turan Güneş’in lafzıyla, “dünya satranç, biz tavla oynarsak” kaçınılmaz sonun işte böylesine utanç ve ibret verici bir hezimet tablosu olması son derece doğaldır