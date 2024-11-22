CHP’den Kıbrıs’ta Federasyon Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Namık Tan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe komisyonunda yaptığı konuşmasında, Kıbrıs'ta federasyon temelli bir çözüm ve önerilerin çöpe atılamayacağını açıkladı.

CHP’li Namık Tan, "Biz kabul etmesek de Avrupa Birliği'nin yolu Kıbrıs'tan geçiyor” ifadelerin kullandı.

Tan açıklamasında şunları ifade etti:

"Çözüme yönelik Birleşmiş Milletler parametreleri özetle iki toplumlu, iki bölgeli ama yeni bir federasyon öngörüyor. Bizim bunu tek taraflı çöpe atıp iki devletli bir çözümü önerisiyle yola çıkmamız yahut anlaşılması güç bir eşit egemenlik kavramı geliştirmemiz muhataplarımız, müttefiklerimiz nezdinde ikna edici olamıyor. Kol bükerek, çözümsüzlüğü çözüm gibi tanıtıp, zamana oynayarak yol almaya çabalamak da yine dış politikamızın bütünlüğünü bozuyor.”