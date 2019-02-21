CHP'li Baykal TBMM'de yemin etti

Sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir tedavi gören CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, bugün TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 16 aylık aranın ardından bugün saat 14:00'da, bir minibüs içinde tekerlekli sandalye ile Meclis'e geldi.

Kendisi için hazırlanan platform ile kürsüye çıkan Baykal, 'bluetooth' kulaklığa oğlu tarafından okunan yemin metnini tekrarladı.

Baykal'ın yeminini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de izledi.

24 Haziran 2018 seçimlerinde CHP Antalya Milletvekili seçilen Baykal, sağlık sorunları nedeniyle 7 Temmuz 2018'de yapılan TBMM 27. Dönem Milletvekili Yemin Töreni'ne katılamamıştı.