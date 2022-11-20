Chris Hemsworth oyunculuğa ara veriyor

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20/11/2022

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Chris Hemsworth oyunculuğa ara veriyor

Alzheimer hastalığına yatkınlığı olduğunu öğrenen Chris Hemsworth oyunculuğa ara veriyor

 

Siyah Giyen Adamlar, Yenilmezler, Denizin Ortası ve Zafere Hücum gibi başarılı yapımlarla tanınan Avusturalyalı oyuncu Chris Hemsworth, dizi çekimleri esnasında Alzheimer hastalığına genetik olarak yatkın olduğunu ve bir süre oyunculuğa ara vereceğini açıkladı.

Marvel sinema evrenin sevilen karakteri Thor’u canlandıran Avusturalyalı oyuncu Chris Hemsworth, şu sıralar yaşlanmayı geciktirmeye ve uzun yaşamaya yönelik konuları ele aldığı Limitless dizisiyle gündemde.

GENETİK OLARAK YATKINLIĞI VAR

Vanity Fair dergisine konuşan Hemsworth, dizisinin basın turunu tamamladıktan sonra oyunculuğa ara vereceğini açıkladı. Dizinin bir bölümünde alzheimer hastalığına genetik olarak yatkın olduğunu öğrenen oyuncunun hem anne hem de babasından gelecekte Alzheimer olma olasılığını artıran ‘APOE4’ geninin iki kopyasına sahip olduğu ortaya çıktı.

Her şeyden henüz vazgeçmemiş olduğunu belirten 39 yaşındaki oyuncu, Alzheimer’e yakalanma riskinin, büyükbabasının da hastalığa sahip olması sebebiyle 8 ile 10 kat daha yüksek olduğunu belirtti.

Dizi çekimleri esnasından kanını aldıklarını ve birçok test yaptıklarını belirten Avusturalyalı oyuncu, test sonuçlarının çekim sırasında geldiğini ama dizideki doktor Peter Attia’nın yapımcı Darren Aronofsky’yi arayarak, "Bunu kameralar kapalı söylemek istiyorum" dediğini anlattı.

"UZUN BİR ARA VERECEĞİM"

APOE4’ün önden belirleyici bir gen olmadığını ancak güçlü bir gösterge olduğunu söyleyen Hemsworth, “Ne yapacağımı bilemedim. Endişelenmeli miyim emin olamadım” dedi.

Öğrendiği şeylerden sonra biraz ara verme ihtiyacı hissettiğini belirten Hemsworth, “Dizi bittikten sonra yapmakla yükümlü olduğum işleri bitireceğim. Eve gideceğim. Uzun bir ara vereceğim ve çocuklarımla, eşimle zaman geçireceğim” dedi.

2010 yılında model Elsa Pataky evlenen oyuncunun India, Tristan ve Sasha adında 3 çocuğu var.

20/11/2022 19:14
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TAGS: Chris Hemsworth oyunculuğa ara veriyor
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