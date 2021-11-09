Chris Pratt, Super Mario'dan sonra Garfield'a ses verecek

Marvel Evreni'nin Peter Quill'i (Star Lord) Chris Pratt, animasyon dünyasında dev anlaşmalar yapmaya devam ediyor. Jurassic World serisinde canlandırdığı Owen Grady karakteriyle adından söz ettiren 42 yaşındaki oyuncu Super Mario'dan sonra Garfield'ı da seslendirmek için anlaştı.

İlk defa 1976 yılında Jim Davis tarafından bir çizgi roman karakteri olarak yaratılan Garfield, çıkış yaptığı günden bu yana bir ton ürün, çizgi film, iki live-aciton filmi ve üç video kaset filmine konu oldu. Lazanyaya hasta olan ve pazartesiden nefret eden kedinin yanında birçok karakter de ikonik hale geldi. İnsan sahibi John, köpeği Odie ve bir sürü kedi arkadaşı. Şimdi, ünlü kedi için yeni bir animasyon filmi daha hazırlık aşamasında.

Chris Pratt; Pratt Garfield görevini, Bill Murray ve Frank Welker’den alıyor. Murray 2004 ve 2006 yıllarında turuncu kediyi seslendirirken sonrasında da Frank Welker seslendirdi. Pratt’in sesinin Garfield olarak ne zaman seyirciyle buluşacağı ise henüz belli değil.

Chris Pratt kısa süre önce de Japon konsol ve oyun üreticisi Nintendo'nun, ABD'li Illumination iş birliğiyle çekeceği Süper Mario'nun animasyon filmi için anlaşmaya varmıştı

Önce Kuzey Amerika'da Aralık 2022'de yayımlanacak film daha sonra ABD'li Universal Pictures iş birliğiyle dünya piyasalarına girecek.

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09/11/2021 10:59