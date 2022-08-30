Chris Rock yeniden Oscar sunuculuğu için çağrıldığını söyledi

94'üncü Oscar Ödülleri’nde oyuncu Will Smith’in sahneye çıkıp komedyen Chris Rock'a tokat atması büyük yankı uyandırmıştı.

Oscar'daki tokat olayı sonrası reyting'lerin yüksek gelmesinin ardından komedyen Chris Rock'ın Oscar 2023 törenini de sunmasına sıcak bakıldığı biliniyordu.

TEKRAR ÇAĞIRDILAR

57 yaşındaki komedyen, geçtiğimiz Pazar günü Phoenix komedi gösterisinde Oscar’a sunuculuk için tekrar çağrıldığını paylaştı.

Ancak oyuncunun bu teklifi reddettiği ortaya çıktı. Öte yandan Rock’a Super Bowl reklamı yapmasının önerildiği ancak onu da kabul etmediği belirtildi.

"BELLİ Kİ HİÇ SURATINA YUMRUK YEMEMİŞ"

Gündemi uzun bir süre meşgul eden olayın ardından Rock, New York’ta Madison Square Garden’da oyuncu Kevin Hart ve komedyen Dave Chapelle ile stand-up yaparken Smith’e göndermede bulundu.

Rock, Oscar’daki hadiseye atıfta bulunarak “Sözlerin acıttığını söyleyenler belli ki suratına hiç yumruk yememiş” ifadesini kullandı.

Öte yandan, yapılan araştırmalara göre sahneye çıkıp Rock’a tokat atan Smith’in itibarı büyük ölçüde zedelendi.

Ünlülerin sektördeki konum ve saygınlığını ölçen Q Score’dan elde edilen veriler, yaşanan hadisenin ardından 5 ay geçmesine rağmen Smith’in şöhretinin sarsıldığını ortaya koydu.

SAYGIN AKTÖRLER ARASINDAYDI

ABD’den 1800 kişinin katıldığı ankette, ülkenin olumlu imaj çizen ilk 5 yada 10 aktörü arasında yer alan Smith, daha önce Tom Hanks ve Denzel Washington gibi saygın oyuncuların arasında yer alıyordu.

Ancak Oscar hadisesinin ardından Smith’in Q Score’daki puanı geriledi. Aynı şekilde, Smith’in eşi oyuncu Jada Pinkett Smith’in de itibarında ciddi bir zedelenme görüldü. Buna karşılık, sahnede kendisine tokat atılan Rock’ın saygınlığında hiçbir değişim gözlenmedi.

Smith’in bu düşüşünü yorumlayan uzmanlar, Tiger Wood’un ihanet haberi veya Johnny Depp’in karalama davası gibi hadiselerin daha kötü sonuçları olduğunu ortaya koydu.

ÖZÜR DİLEDİ

Smith yaşanan olayla ilgili "Chris, senden özür dilerim. Davranışım kabul edilemezdi. Ne zaman konuşmaya hazır hissedersen ben buradayım" diye konuşmuştu.

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30/08/2022 10:21