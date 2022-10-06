Christian Bale: Kariyerimi Leonardo DiCaprio'ya borçluyum

ABD'li aktör Christian Bale, GQ'ya konuşarak meslektaşı Leonardo DiCaprio hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

'The Dark Knight' serisi, 'Exodus: Gods and Kings' ve 'Public Enemies' gibi yapımlarda yer alan Hollywood yıldızı Christian Bale, GQ'ya verdiği yeni bir röportajda Leonardo DiCaprio ile ilgili ilginç bir açıklamada bulundu. Söz konusu açıklama; görüşmeci Zach Baron'un, tıpkı Bale gibi henüz bir çocukken sinema işine başlayan DiCaprio'nun 2000 yapımı 'American Psycho' filminde Bale'dan önceki seçim olduğu gerçeğini gündeme getirmesinin ardından geldi. Ünlü isim, sonunda DiCaprio'nun projeden ayrılmasıyla 'Patrick Bateman'ı canlandırsa da; görünüşe göre 90'lı yıllarda 'Titanic' de dahil olmak üzere beş filmin rolünü meslektaşına kaybetmiş.

'ONUN YAPTIĞINI YAPAMAM'

Bunu kişisel olarak alıp almadığı sorulduğunda ise Christian Bale, 'Hayır. Herhangi bir şeye sahip olduğum için ne kadar minnettar olduğumu biliyor musun? Demek istediğim, ben onun (Leonardo DiCaprio) yaptığını yapamam. Leo yaptığı şeyi muhteşem bir şekilde yapıyor" cevabını verdi.Dünyaca ünlü İngiliz aktör, ardından Leonardo DiCaprio'nun Hollywood'daki her büyük film için rol teklif edilen ilk aktör olduğunu iddia etti ve "Başka biri herhangi bir rol alabiliyorsa bu; Leonardo o rolleri reddettiği için" ifadelerini kullandı.

'YAPTIĞI HER ŞEYİ KENDİSİ SEÇİYOR'

Bale, kendisinin ve 47 yaşındaki meslektaşının yaş aralığındaki diğer aktörlerin kariyerlerini Leonardo DiCaprio'ya borçlu olduğunu da sözlerine ekledi:"Hollywood'da onunla benzer yaştaki hemen hemen herkesin kariyerlerini, Leonardo'nun bazı projeleri reddetmesine borçlu olduğundan şüpheleniyorum. Kimsenin size ne dediği önemli değil. Yönetmenlerle aranızın ne kadar iyi olduğu önemli değil. Birden çok kez birlikte çalıştığım tüm insanlar, bu rollerin her birini önce ona teklif ettiler. Teşekkürler Leo, çünkü kelimenin tam anlamıyla yaptığı her şeyi kendisi seçiyor. Ve bu onun için iyi, Leo gerçekten olağanüstü."

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06/10/2022 21:38