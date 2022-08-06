Christian Benteke'den sürpriz imza

10 yıldır Premier Lig'de top koşturan Christian Benteke, MLS'e transfer oldu.

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06/08/2022

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Christian Benteke'den sürpriz imza

MLS ekibi DC United, Belçikalı futbolcu Christian Benteke'yi kadrosuna kattı.

ABD ekibinden yapılan açıklamada, İngiliz temsilcisi Crystal Palace'ta forma giyen 31 yaşındaki golcü oyuncuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Kariyerinin son 10 yılını Premier Lig takımlarından Aston Villa, Liverpool ve Crystal Palace'ta geçiren Benteke, çıktığı 280 lig maçında 86 gol attı.

DC United, geçen ay teknik direktörlüğe Wayne Rooney'yi getirmişti.

06/08/2022 11:46
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TAGS: Christian Benteke
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