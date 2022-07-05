Christian Eriksen transferinde sona doğru

İngiltere Premier Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Manchester United, ilk transferini tamamlamaya yakın.



Athletic'te yer alan haberde, Christian Eriksen'in Manchester United'la sözlü olarak 3 yıllık anlaşmaya vardığı ifade edildi.



Haberde, kontrata ilişkin detayların görüşüldüğü ve kısa süre içinde 30 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerinden geçebileceği aktarıldı.



2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda geçirdiği kalp krizinin ardından Christian Eriksen, İtalya Futbol Federasyonu'nun İtalya'da oynamasına izin vermemesinden dolayı Milano ekibinden ayrılmış ve devre arasında Brentford'a imza atmıştı.



Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de Brentford'la 11 maçta süre alan Eriksen, 1 gol ve 4 asist kaydetti.



Danimarkalı oyuncu daha önce Premier Lig'de Tottenham forması giymişti.

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05/07/2022 09:17