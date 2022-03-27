Christine Lagarde ve Osama Askar Güney Kıbrıs’a gidiyor

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın, Rum Merkez Bankası yönetiminin davetlisi olarak 29 Mart Salı günü Güney Kıbrıs’a gideceği, 30 Mart Çarşamba günü de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşeceği bildirildi.

Alihtia’nın, Rum Başkanlık Ofisi Müdürü Andreas Yosif’in açıklamasına dayandırdığı haberine göre Lagarde’ın ziyaretinin, yaşanmakta olan Ukrayna krizinin AB ekonomisini olumsuz etkilemekte olduğu bir dönemde gerçekleşecek olması dikkat çekici bulunuyor. Anastasiadis-Lagarde görüşmesinin ana konularından birinin de “Rusya’nın Ukrayna işgalinin Euro bölgesine etkileri” olması bekleniyor.

Öte yandan Fileleftheros’a göre Lagarde, ziyareti öncesinde bu gazeteye verdiği özel röportajda Güney Kıbrıs’ın “jeopolitik karışıklıkların yarattığı bugünkü zorluklardan, daha önce birçok kez kullandığı esnekliği yine kullanarak çok daha güçlü çıkacağından iyimser olduğunu” söyledi.

“HER MEYDAN OKUMA BİR FIRSATTIR”

Gazetenin “Kıbrıs Başaracak” başlığıyla manşete çektiği söyleşide Rus şirketlerine yönelik yaptırımların Güney Kıbrıs’a yapacağı etkiler, beklenen enflasyon artışı ve kalkınmaya olumsuz etkilere ek olarak Rus turistlerde görülecek azalma ile ilgili soruya karşılık Lagarde “her meydan okumanın bir fırsat olduğunu” söyledi.

Lagarde Rum makamlarının Rusya dışındaki turizm piyasalarına yönelmekle doğru yaptığını söyledi. Güney Kıbrıs’ın Euro bölgesinde olmasının önemine de vurgu yapan Lagarde bu katılımının, Orta Doğu ve Kuzey Afrika için girişim faaliyetleri kavşağı olmasına olanak tanıdığına –kinayeli şekilde- işaret etti. Rus şirketlerinin Rum ekonomisine etkileri sorulduğunda Rum bankacılık sektörünün Rus ekonomisine doğrudan açılımının toplamda kısıtlı olmasından ve azalmaya devam etmesinden de, Rum bankacılık sisteminin son yıllarda istikrara kavuşmada kaydettiği ilerlemeden de memnuniyet belirtti.

ANASTASİADİS MISIR GENELKURMAY BAŞKANI İLE DE GÖRÜŞECEK

Anastasiadis’in 29 Mart’ta da Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Osama Askar’ı Rum Başkanlık Sarayı’nda ağırlayacağı, ikilinin bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile karşılıklı ilgi alanlarındaki konular üzerine görüş alış verişinde bulunacağı da kaydedildi.

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27/03/2022 15:46