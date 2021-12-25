Christmas Bazaar Etkinliği, Namık Kemal Meydanı’nda gerçekleştirildi

Christmas Bazaar Etkinliği, Namık Kemal Meydanı’nda gerçekleştirildi

ads ads ads ads
25/12/2021

ads
ads
ads
Christmas Bazaar Etkinliği, Namık Kemal Meydanı’nda gerçekleştirildi

Gazimağusa Belediyesi’nin Mardo sponsorluğunda düzenlemiş olduğu Christmas Bazaar Etkinliği, Namık Kemal Meydanı’nda gerçekleştirildi. Etkinlikte meydana kurulan standlarda birçok dernek çeşitli yiyecek içecek hediyelik eşya satışı gerçekleştirdi. Katılımın hayli yoğun olduğu etkinlikte havanın da güzel olması sebebiyle Chirstmas Bazaar hayli ilgi gördü

25/12/2021 17:18
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: christmas, baazar, etkinlik, namık kemal meydanı,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.