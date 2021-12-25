Gazimağusa Belediyesi’nin Mardo sponsorluğunda düzenlemiş olduğu Christmas Bazaar Etkinliği, Namık Kemal Meydanı’nda gerçekleştirildi. Etkinlikte meydana kurulan standlarda birçok dernek çeşitli yiyecek içecek hediyelik eşya satışı gerçekleştirdi. Katılımın hayli yoğun olduğu etkinlikte havanın da güzel olması sebebiyle Chirstmas Bazaar hayli ilgi gördü

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25/12/2021 17:18