Christodoulides: Maraş hamlelerine rağmen görüşmeler devam edebilir

Kapalı Maraş’ta dün yeni bir giriş noktası açılması için çalışma başlatılmasının ardından GKRY Dışişleri Bakanı Nicos Christodoulides bugün açıklama yaptı.

Cyrpsu Mail’de yer alan habere göre Nicos Christodoulides, hükümetin yabancı yetkililere bölgedeki Türk eylemleri hakkında bilgi verdiğini söyledi.

Christodoulides, BM Güvenlik Konseyi üyelerine, Maraş hakkında yakın tarihli bir kararına karşı çıkan bir hareket olduğunun bildirileceğini ve Pazartesi günü AB dışişleri bakanları konseyinde konunun de masaya yatırılacağını vurguladı.

Christodoulides yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Maraş ve Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesindeki eylemlerinin adanın bölünmesine iki devletli bir çözümü zorlamayı amaçladığını, ancak sahadaki gelişmelere rağmen müzakerelerin yine de devam edebileceğini söyledi.

Christodoulides, Türkiye'nin Kıbrıs sorununa "ne bizim ne de uluslararası toplumun kabul edemeyeceği ve hatta tartışamayacağı bir şey" için farklı bir çözüm biçimi için bastırdığını söyledi.

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14/10/2021 16:24