Christoph Daum son halini paylaştı

Geçtiğimiz günlerde kanser teşhisi konduğunu açıklayan teknik direktör Christoph Daum sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda "Destekleyici sözleriniz bana güç verdi ve tedavimi son derece olumlu etkiledi. İyileşme yolundayım. Yeni yıl mesajım; kanser için önlem alın!" dedi.

Türkiye’de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor gibi takımları çalıştıran teknik direktör Christoph Daum, Ekim ayında Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine kanser teşhisi konulduğunu ve tüm gücüyle hastalıkla mücadele edeceğini açıklamıştı. Yeni bir paylaşım daha yapan Alman hoca son halini paylaşırken, son durumundan bahsetti.

Sosyal medya hesabından son durumuna ilişkin paylaşım yapan Daum, “Destekleyici sözleriniz bana güç verdi ve tedavimi son derece olumlu etkiledi. İyileşme yolundayım. Yeni yıl mesajım; kanser için önlem alın!” ifadelerini kullandı.

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24/12/2022 21:28