Christophe Galtier'in yeni takımı belli oldu

PSG ile yollarını ayırdığı geçtiğimiz haziran ayından bu yana boşta olan Christophe Galtier, Katar Ligi ekibi Al-Duhail'de teknik direktörlük görevine getirildi.



Katar kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Al Duhail Spor Kulübü Yönetimi, Arjantinli teknik direktör Hernan Crespo'nun yerine takımın teknik yönetimini devralmak üzere Fransız Başantrenör Christophe Galtier ile sözleşme prosedürlerini tamamladı." ifadelerini yer verildi.

1966 doğumlu Galtier, Saint-Etienne ile Fransa Lig Kupası şampiyonluğunu (2012-2013), Lille ve PSG ile Fransa Ligi şampiyonluğunu (2020-2021, 2022-2023) ve yine PSG ile Fransa Süper Kupası şampiyonluğunu (2022-2023) elde etmişti.