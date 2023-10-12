Christophe Galtier'in yeni takımı belli oldu
Hernan Crespo ile yollarını ayıran Katar'ın Al-Duhail takımı teknik direktörlük için Christophe Galtier ile anlaştı.
12/10/2023
PSG ile yollarını ayırdığı geçtiğimiz haziran ayından bu yana boşta olan Christophe Galtier, Katar Ligi ekibi Al-Duhail'de teknik direktörlük görevine getirildi.
Katar kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Al Duhail Spor Kulübü Yönetimi, Arjantinli teknik direktör Hernan Crespo'nun yerine takımın teknik yönetimini devralmak üzere Fransız Başantrenör Christophe Galtier ile sözleşme prosedürlerini tamamladı." ifadelerini yer verildi.