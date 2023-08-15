Christopher Nolan, kendi rekorunu kıracak… Oppenheimer, en yüksek hasılat yapan filmi olabilir

21 Temmuz’da vizyona giren ve atom bombasının babası olarak adlandırılan J. Robert Oppenheimer’ın hayatından bir kesiti odağına alan film, yönetmenine yeni bir başarı daha getiriyor.

Christopher Nolan’ın son filmi sinemalarda etkileyici bir performans sergilemeye devam ediyor. Hatta Batman serisinden olmamasına rağmen, yönetmenin bugüne kadarki en yüksek hasılat yapan filmi olmaya bile aday.

The Numbers’a göre “Oppenheimer”ın, Nolan’ın 2014’te gişe rekorları kıran filmi “Yıldızlararası” (Intrstellar) filmini gelecek hafta sonu itibarıyla geçmesi bekleniyor.

Nolan daha önce de 2010’da Başlangıç (Inception) ile 728,5 milyon dolar, Kara Şövalye (The Dark Knight) ile 1 milyar dolar ve Kara Şövalye Yükseliyor (The Dark Knight Rises) ile 1,08 milyar dolar kazanmıştı.

Şu an Oppenheimer dünya çapında gösterimini muhtemelen 700 milyon dolardan 800 milyon dolara yakın bitirecek.

Nolan’ın bir önceki filmi Tenet ise pandeminin etkisiyle de dünya çapında 360,2 milyon dolarlık bir hasılat elde edebilmişti.

Gişe başarısıyla dikkat çeken Oppenheimer, film eleştirmenlerinden ve sinemaseverlerden de tam puan almayı başardı. Filmde Cillian Murphy, Emily Blunt, Florence Pugh, Matt Damon ve Robert Downey Jr gibi birbirinden başarılı oyuncu rol alıyor. Ayrıca Yıldızlararası dışında Cillian Murphy’nin Nolan’ın en başarılı filmlerinin çoğunda yer aldı.