HABER KIBRIS

Chrome kullanıcılarına kötü haber bu sabah geldi!

Chrome ile internete girenler için bu sabahtan itibaren bir dönem sona eriyor.

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08/10/2018

Chrome kullanıcılarına kötü haber bu sabah geldi!

Chrome'u kullanarak internete girenler için Google flaş bir karar aldı.

Yıllardır en popüler internet tarayıcılarından birisi olmayı başaran ve akıllı telefonlarda yaygın bir şekilde kullanılan Google Chrome‘un, yakında 32 milyondan fazla Android cihazda kullanılamaz hale geleceği ortaya çıktı.

XDA’da paylaşılan bilgilere göre, Chrome’un minimum API düzeyi yakın zamanda Android 4.1’den 4.4’e yükseltildi. Yani halen Jelly Bean kurulu olan Android cihazlar artık dünyanın en popüler mobil tarayıcısını kullanamayacak.

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TAGS: Chrome, google, haber, kıbrıs
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