CİB, Rauf Denktaş’ın Anıt Mezarının Önüne Konacak Heykelin Yapımını Üstlendiğini Açıkladı

Casino İşletmecileri Birliği (CİB), merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarının önüne konacak üç metre yüksekliğindeki bronz heykelin yapımını üstlendiğini açıkladı.

Birlikten yapılan açıklamada, “CİB Yönetim Kurulu, ülkemize bir devlet kazandıran; varlığını Kıbrıs Türk halkının varoluşuna adayan Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın Anıt Mezarı önüne konacak, halen yapımı Ankara’da devam eden 3 metrelik bronz heykelin tüm yapım giderlerinin karşılanması yönünde karar aldı” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Birlik tarafından alınan bu karar çerçevesinde, Kurucu Cumhurbaşkanı’nın 10’uncu ölüm yıl dönümü olan 13 Ocak öncesinde heykelinin ülkeye getirilerek Anıt önüne dikilmesinin hedeflendiği de kaydedildi.

“HALKIMIZ KURUCU CUMHURBAŞKANINA VEFASINI HER ZAMAN GÖSTERDİ, ŞİMDİ GÖREV EKONOMİK KESİMLERDE”

Casino İşletmecileri Birliği, açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

“Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın aramızdan ayrılışının 10. yılına yaklaşırken, Anıt Mezarının hala daha tamamlanmamış olması üyelerimiz arasında derin üzüntü yaratmaktadır. Bizlere bir Devlet kazandıran; varlığını Kıbrıs Türk Halkının varoluşuna ve gelişmesine adamış Kurucu Cumhurbaşkanımızın Anıtının tamamlanabilmesi için Birlik Yönetim Kurulumuzun yapmış olduğu çağrıya üyelerimiz güçlü bir destek vermişlerdir. Anıt önüne konacak olan Kurucu Cumhurbaşkanımızın 3 metre yüksekliğindeki bronz heykelin yapımını sektör olarak üstlenmiş bulunmaktayız. Hedefimiz, ölüm yıl dönümü öncesinde heykeli ülkemize getirerek anıta dikmektir.”

Üyelerinin gösterdiği “vefanın” tüm diğer ekonomik sektörlere de örnek olmasını temennisini dile getiren CİB, “Kıbrıs Türk halkı Kurucu Cumhurbaşkanına vefasını her zaman göstermiştir. Şimdi, içinden geçmekte olduğumuz bu zor zamanlarda ise görev, göreceli olarak daha güçlü ekonomik kesimlere düşmektedir. Bize bir devlet kazandıran lidere layık olduğu anıtı tamamlamak hepimizin görevidir.”

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21/11/2021 15:13