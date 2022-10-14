“Çiçek Şiirleri” kitaplaştı

SOS Çocukköyü’ndeki çocukların fotoğraf karelerinden esinlenerek yazdıkları şiirler kitaplaştırıldı.

SOS Çocukköyü Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, pandemi döneminde kısıtlı aktivite şansları olan çocuklar, sanatçı Emin Çizenel aracılığı ile Hikmet Uluçam’ın eşsiz bahçesini gezip fotoğraflar çekmişti. Çocuklar, her bir fotoğraf için ayrı şiirler yazdı. Sanatçıların teşvikiyle yazılan bu şiirler, kapak ve sayfa tasarımları DAÜ İletişim Fakültesi'nden Olexandra Kalinska tarafından uygulanarak DAÜ Basımevi’nde basılıp dağıtıma sunuldu.

Çocukların fotoğrafları ve şiirleriyle dolu kitabın baskısını paylaşmak üzere sanatçı Emin Çizenel ile DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, SOS Çocukköyü Program Müdürü Ahmet Akarsu ev sahipliğinde SOS Çocukköyü Derneği Lefkoşa yerleşkesinde bir araya geldi.

Kitap sayesinde yeniden çocuk olmayı deneyimlediğini ifade eden Emin Çizenel “Böylesi bir düş zenginliğini kurmak sonra da bunu gerçekten yaşamak mümkün oldu. Böylesi bir mutluluğa hepimizin her zaman ihtiyacı olmasını dilerim” dedi.

Kitabın tasarım ve baskısına gönüllü destek veren DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, DAÜ olarak topluma hizmet konusuna ve sosyal sorumluluğa büyük önem verdiklerini belirtti.

SOS Çocukköyü Program Müdürü Ahmet Akarsu ise çocuklar için unutulmaz anılarla yaratılan bu eserin kendilerine büyük mutluluk yaşattığını belirterek gönülden destek veren sanatçılar Emin Çizenel, Hikmet Uluçam ve DAÜ İletişim Fakültesi yetkililerine teşekkür etti.

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14/10/2022 11:23