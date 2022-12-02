Çıdan cinayeti zanlılarından bir kişi takın koruma programında

Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan cinayeti ile ilgili dört zanlıdan birinin tanık koruma programına alındığı belirtildi.

Politis gazetesi, Rum Merkezi Cezaevi’nde 27 Ekim tarihinde öldürülen Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan olayı zanlılarından birinin tanık koruma programına alındığını yazdı.

Bahse konu zanlının, geçtiğimiz Çarşamba günü Rum Merkezi Cezaevi’nden alınarak, koruma altında bulunan başka tanıkların bulunduğu polis tutukevine götürüldüğünü yazan gazete, zanlının, olay öncesinde, dayak sırasında ve olaydan sonra Kürt asıllı Türk olan baş zanlı ile birlikte, Çıdan’ın hücresine girip çıktığının iddia edildiğini belirtti.

Gazete, zanlının güvenlik kameralarından gerek Çıdan gerekse aleyhinde tanıklık yapacağı söz konusu olan baş zanlı ile arkadaşlık yaptığının da tespit edildiğini yazdı.

Habere göre, zanlılar aleyhine, tutuklanan ancak mahkemeye çıkarılmamasına karar verilen diğer tutukluların da ifade vermesi bekleniyor.

Gazete haberinde olayla ilgili olarak Rum Merkezi Cezaevi personeli olan bir çavuş ile iki gardiyanın da tutuklu olduğunu anımsattı.

Çıdan cinayeti baş zanlısı hakkında uyuşturucu tasarrufu ile uyuşturucu kullandığına dair suçlamaların da getirildiğini yazan gazete, bu suçlamanın mahkum arkadaşlarının ifadesine dayanılarak yapıldığını belirtti.

Bununla birlikte baş zanlının hücresinde yapılan aramada, uyuşturucu tespit edilmediğini belirten gazete, uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespiti için ise toksikolojik incelemelere tabi tutulmadığını yazdı.

Cinayetin mahkemeye taşınmasına karşın cinayet nedenine dair henüz bir açıklamanın yapılmadığına dikkati çeken gazete, bazı bilgilere göre, “baş zanlının, Çıdan’ın KKTC’de, eşini taciz ettiğine dair bilgilerin kendisine ulaşması üzerine çok öfkeli olduğundan” söz edildiğini savundu.

Baş zanlının, Çıdan’ın tutuklanmasından kısa bir süre önce hapishaneye girdiğini yazan gazete gelen bilgilerin, “baş zanlının, Çıdan’dan eşine göz kulak olmasını istediğini, ancak Çıdan’ın, baş zanlının eşiyle ‘yakın’ olduğunu gösteren bir videonun ortaya çıktığından” söz ettiğini belirtti.

Gazete cinayet nedeninin bu olup olmadığının ise yargı sürecinde ortaya çıkacağını yazdı.

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02/12/2022 11:12