Çıdan cinayetiyle ilgili esas zanlının hücresinde para bulundu

Rum Merkezi Cezaevi’nde Tansu Çıdan’ın öldürülmesinde esas zanlı olarak görülen Türk’ün hücresindeki şilte altında 2 bin Euro bulunduğu belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler esas zanlının hücresinde para bulunmasıyla birlikte "bu paranın nasıl geldiği ve bu parayla ne yapacağı” sorularının gündeme geldiğini yazdı.

Gazete, bir polis kaynağının da doğruladığı Reporter’in haberine dayanarak, Türk zanlının şiltesinin altında nakit olarak 2 bin Euro bulunduğunu, Türk’ün 24 saat gözetim altındayken bu paranın nasıl geldiğinin ise bilinmediğini belirtti.

Zanlının, 28 Ekim’den itibaren Lakadamya’daki tutukevinde tutulduğunu, kendisini ziyaret eden kişilerin ise sıkı kontrolden geçirildiğini belirten gazete, zanlının da nakil öncesi ve sonrası kontrol edildiğini yazdı.

Gazete, paranın nereden geldiğinin bilinmemesine karşın en önemli sorunun, zanlının “tutukluyken bu parayı ne yapacağı” olduğuna da dikkati çekti.

Gazete, Türk zanlının önceki vukuatlarına ilişkin ayrıntılara da yer verdi.

Zanlının avukatı aracılığıyla, tutukevindeki polisin, kendisini ziyarete gelen eşine arkadaşlık gönderdiği gerekçesiyle şikayette bulunduğunu yazan gazete, zanlının bu olaya, mahkemesi sırasında bağırarak tepki gösterdiğini belirtti.

Zanlının, polise yönelik suçlamalarının ardından bahse konu polisin başka yere gönderildiğini, polis müdürlüğünün ise olayla ilgili olarak sonucu henüz bilinmeyen araştırma başlattığını belirten gazete, zanlının, bu olayın birkaç gün sonrasında kendisini iyi hissetmediği gerekçesiyle hastaneye götürülmesi yönünde talepte bulunduğunu, buna bağlı olarak taşıma nedeniyle polisin alarma geçtiğini, zanlının, ellerine kelepçe takılmasına tepki göstererek hastaneye gitmeyi reddettiğini yazdı.

Habere göre zanlı, bunun üzerine, çakmakla ateşe verdiği hücresine geri götürüldü.

Gazete zanlının, çakmağı nasıl bulduğunun da bilinmediğini yazdı.

Habere göre zanlı hâlâ tutuklu bulunurken yarın, diğer kişilerle birlikte mahkeme önüne çıkacak.

Öte yandan Politis gazetesi, Türk zanlının hücresinde para bulunması olayının ciddi şekilde güvenlik sorunları ve şüpheler yarattığını yazdı.

Gazete olayla ilgili, Türk zanlının firar etmesine yardımcı olmaları için polisleri finanse etmesi, cinayeti örtbas etmeleri veya kolaylaştırmaları için gardiyanlara para vermesi gibi ciddi şüphelerin bulunduğunu belirtti.

Gazete zanlının hücresinde para bulunmasının, “üyesi olduğu ve ölüm tehditlerinin ardından Güney Kıbrıs’a geçmeye mecbur kaldığı, Kuzey’deki Türk mafyası ile olan ilişkisinin devam ettiği” şüphesini de uyandırdığını yazdı.

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24/11/2022 11:56