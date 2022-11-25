Çıdan’ın öldürülmesindeki esas şüpheli olan Badur, cezaevinde olay çıkardı

ads ads ads ads
25/11/2022

ads
Çıdan’ın öldürülmesindeki esas şüpheli olan Badur, cezaevinde olay çıkardı

Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan’ın öldürülmesindeki baş şüpheli olan 29 yaşındaki Veysi Badur’un önceki gün, cezaevinde olay çıkardığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Badur’un, polis tarafından kaldığı hücrede yapılan aramayla ilgili basında çıkan haberler nedeniyle öfkelendiğini ve eşinin kendisini ziyarete geldiği sırada bağırmaya başlayarak olay çıkardığını ve polislere saldırdığını yazdı.

Gazete, polislerin Badur’u sakinleşene kadar tuttuklarını ve koğuşuna geri götürdüklerini kaydetti.

Haberde, Badur’un sık sık olay çıkarması nedeniyle, cezaevi önünde 24 saat boyunca tedbir amaçlı çevik kuvvet ekiplerinin beklediği ifade edildi.

25/11/2022 11:22
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Veysi Badur, cezaevi, kktc
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.