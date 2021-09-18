Ciddi Mutfak Beach Tennis Tour-4 Acapulco gerçekleşiyor

Sezonun 4. Turnuvası Acapulco gerçekleşiyor. Güney Kıbrıs'tan turnuvalarımıza ilgi, günden güne artıyor. Bu turnuvamıza Güney Kıbrıs Tenis Federasyonu Plaj Tenisi sorumlusu yönetim kurulu üyesi de dahil olmak üzere 6 Rum sporcu mücadele ediyor.

Öncelikle tüm sezonun isim sponsoru Ciddi Muaffak’a, Plaj Tenisi Turnuvalarının sezon başından beri sorunsuz gerçekleşmesini sağlayan Yönetim Kurulu Üyemiz Çagakan Kansu 'ya, turnuvalarda görev alan hakemlerimize çok teşekkür ederiz.

CİDDİ MUTFAK BEACH TENNİS TOUR-4 ACAPULCO da ilk gün karşılaşmaları çok çekişmeli ve zevkli mücadeleler sonucunda Çift erkekler, Çift kadınlar ve Karışık çiftler kategorilerinde gruplarından çıkmayı başaran sporcular yarın (Pazar günü) gerçekleşecek finalleri ile sıralamaları belirlenecek. Final karşılaşmaların ardından düzenlenecek ödül töreni ile Plaj Tenisi Acapulco turnuvası sona erecek.











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18/09/2021 20:14