Ciddi Mutfak Beach Tennis Tour Acapulco Tamamlandı…
20/09/2021
KKTF CİDDİ MUTFAK BEACH TENNİS TOUR karşılaşmaları çok çekişmeli ve zevkli mücadeleler sonucunda ACAPULCO da tamamlandı. Çift erkekler, Çift kadınlar ve Karışık çiftler kategorilerinde oynanan final maçlarının ardından dereceye giren sporculara düzenlenen ödül töreni ile ödülleri verildi. Finaller sonunda oluşan sıralamalar şöyle;
Karışık çiftler:
1. Ecem Açıkel - İbrahim Ağun
2. Elpida Savra - Antonis Antoniou
Çift Kadınlar :
1. Nadir Çınarlılı - Melis Mevlit
2. Izem Civisilli - Ecem Açıkel
Çift Erkekler:
1. Antonis Antoniou - Marios Nicolaides
2. Andreas Artemiou - Sotiris Konstantinov
Alt Grup Karışık Çiftler:
1. Özgül Sah - Marios Nicolaides
2. Ozay Barutcu - Yenal Esenel
Alt Grup Çift Kadınlar:
1. Ayşen Sah - Özgül Sah
2. Sevilay Barutcu - Sevim Akbaş
Alt Grup Çift Erkekler:
1. Hazen Akhisar- Arca Ozdinak
2. Ümit Onan - Derviş Göksu