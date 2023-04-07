Ciddiyetsizlik!

Türkiye’de yaşanan deprem sonra kaybettiğimiz çocuklarımızın acısı daha dinmeden bugün sosyal medyada yayılan ve Türkiye’de Mayıs’ta yapılacak yıldız voleybol yarı finalleri için duyuruya çıkılması tüm toplumun tepkisini çekti.

Olayın duyulmasının ardından ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın 3 Nisan tarihli genelgesiyle Voleybol Yıldız takımlarının turnuvalara katılmayacağını Türkiye’ye daha önceden bildirdiğine yönelik yazısı yine sosyal medyadan yayıldı.

Ailelerin haberi almasıyla yaşadığı acı daha da artarken Eğitim Bakanlığı’nın ‘gidilmeyecek’ kararı varken diğer yandan diğer duyurunun yayınlanması devlet içerisindeki ciddiyetsizliği bir kez daha ortaya çıkardı.

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07/04/2023 13:29