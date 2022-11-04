Ciddiyetsizlik

Ülkede yaşanan başıboşluk sık sık sporda da kendini gösteriyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir görselde 12-14 Kasım tarihlerinde Dünya çocuk fitness şampiyonası ve dans şampiyonası yapılacağı lanse ediliyor.

11 ülkenin katılacağı belirtilen organizasyon için şimdiye kadar basın bilgilendirilmedi.

Bu gerçek dünya şampiyonası mı, hangi otelde yapılacak, maliyeti nedir, KKTC milli takımı kimlerden oluşuyor ve benzeri bilinmeyenlerle devam eden bir süreç yaşanıyor.

Halter, Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu bu konuda basını bilgilendirirse sorulara da cevap bulunmuş olacak.

Bu habere tepkiniz:



04/11/2022 15:53