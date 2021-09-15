Çift doz aşılı hasta iki günde yoğun bakımdan çıktı
Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören 64 yaşındaki kişi yaşam mücadelesini kazanarak yoğun bakımdan çıktı
15/09/2021
Lefkoşa Acil Durum Hastanesi yoğun bakım servisinden güzel haber geldi. Covid-19 tedavisi gören 64 yaşındaki çift doz aşılı hasta iki günde yoğun bakımdan normal servise gönderildi.
Haber Kıbrıs Haber Merkezi'nın edindiği bilgiye göre, 9 Eylül tarihinde koronavirüse yakalanan 13 Eylül'de Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde yoğun bakıma kaldırılan çift doz AstraZeneca aşılı 64 yaşındaki hasta yaşam mücadelesini kazanarak yoğun bakımdan çıktı. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 9'a düştü.