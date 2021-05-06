Çift PCR ve çift aşılı kişiler ülkeye karantinasız girebilecek mi?

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu Çift PCR negatifliği ve çift aşılı kişilerin ülkeye karantinasız giriş konusu hakkında açıklama yaptı.

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06/05/2021

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Çift PCR ve çift aşılı kişiler ülkeye karantinasız girebilecek mi?

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu Çift PCR negatifliği ve çift aşılı kişilerin ülkeye karantinasız giriş konusu hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada kişilerin gelecekleri ülkenin güncel epidemiyolojik verilerine göre (vaka sayısı, test pozitifliği, risk durumu vb) ve ülkemizdeki aşılama oranı da dikkate alınarak, 10 Haziran 2021 tarihinden itibaren yeniden değerlendirileceği belirtildi

06/05/2021 21:00
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TAGS: kktc, karantinasız giriş
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