Çiftçi, 2 ay hapis yatacak

Çalışmakta olduğu lahmacuncu dükkânındaki para kasasından 250 TL nakit para çalarak sirkat suçunu işleyen İsmail Çiftçi şikâyet aleyhinde “müstahdem tarafından sirkat” suçu tanzim edilerek yargıya taşınmıştı.

Bugün 26.11.19 tarihinde Gazimağusa’da oturum yapan Fatma Şenol başkanlığında kıdemli yargıç Ayşen Toroslu ve yargıç Hazan Aksun’dan oluşan ağır ceza mahkemesi huzurunda bulunan sanık aleyhindeki “müstahdem tarafından sirkat” davasını karara bağlayarak 2 ay hapislik cezasıyla sonuçlandırdı.

Ağır ceza mahkemesinin sanık aleyhindeki kararı yargıç Hazan Aksun tarafından okundu. Aksun sanığın 5 Mart 2019 tarihinde çalışmakta olduğu lahmacun fırınındaki para kasasından 250 TL para çaldığının kamera kayıtlarından tespit edilmesiyle 13 Mart 2019 tarihinde tutuklanarak aleyhinde müstahdem tarafından sirkat dosyası tanzim edildiğini belirtti.

Yargıç Hazan Aksun devamla, savunma avukatının sanıkla ilgili mahkemeye yapmış olduğu hitabında, mali sıkıntı yaşayan zanlının bu suçu işlediğini, cüzi miktarda çalınan paranın sanığın sıkıntısının ne derece olduğunun görülmesini, ailesine bakmakla yükümlü olması ve ailesine katkı için çalışma izini altında KKTC’de bulunmakta olduğunu aktardığını belirtti. Aksun sözlerine devamla, sabıkasız bir kişi olan sanığın işlemiş olduğu suç nedeniyle son derece pişman olduğu ve suçunu kabul ederek adaletin erken tecellisine katkıda bulunduğunu belirten savunma avukatının beyanını sanık lehine hafifletici neden olarak değerlendirildiğini söyledi.

Sanığın ekmek teknesi olan iş yerinden para çalmasının ağır bir suç olduğunu ve 7 yıla kadar hapislik cezası gerektirdiğini belirten Aksun, bunun sanık aleyhine ağırlaştırıcı neden olarak değerlendirildiğini söyledi.

Suçlu bulunan sanığı işlemiş olduğu “müstahdem tarafından sirkat” ile ilgili suçlu bularak mahkûm ettiklerini belirten Aksun verilecek olan cezanın hapislik olması gerektiğine dikkat çekti.

Hapislik cezasının süresi ile ilgili değerlendirme yapılırken suçun ciddiyeti, mahiyeti, sanık üzerinde oluşacak etkiyi dikkate aldıklarını belirten Aksun, 22 yaşında genç bir kişi olan sanığınçalmış olduğu paranın 250 TL gibi cüzi bir miktar oluşunu, sabıkasız oluşunu, gönüllü ifadesinde ve okunan davasında suçunu kabul ettiğini, ilk günden itibaren davasını kabul edeceği yönünde beyanda bulunduğunu ve ekonomik sıkıntı içerisindeki ailesine yardım için çalışmakta olduğunu belirttikten sonra sanığa 2 ay hapislik cezası takdir ettiklerini açıkladı.(MHA)

26/11/2019 18:23