Çiftçi ve üreticilere İş Bankası’ndan İmece Kart açılımı

1955 yılından beri KKTC’de faaliyet gösteren, şube bankası olmasının yanında yönetici ve çalışanlarının tamamına yakınının KKTC vatandaşı olması yönüyle aynı zamanda bir KKTC bankası konumunda da olan Türkiye İş Bankası, 2019 yılı ikinci yarısından itibaren uzun süredir Türkiye’de uygulanan tarım bankacılığı uygulamalarını KKTC’de de üreticilerin hizmetine sundu.

İş Bankası KKTC Ülke Müdürü Serhan Akşahin Haber Kıbrıs’a yaptığı açıklamada Tarım bankacılığı uygulamasının genel olarak, tarım sektörünün nakit döngülerine uygun olacak şekilde kredilendirme ve tahsilat sistemine dayanan bir uygulama olduğunu açıkladı. Akşahin konuşmasında, “üreticinin ekim, dikim ya da hayvancılık sektörü için hayvan alım, yatırım dönemlerinde uygun vade ve faiz oranlarıyla kullandırılan kredilerin geri ödemesi, üreticinin hasat dönemi sonrasında, yılda 1 veya üreticinin gelir temin ettiği dönemlerde geri ödemesi olacak şekilde yapılmakta. Bu uygulamanın amacı üreticinin giderlerinin yoğunlaştığı dönemde finansal destek verirken, geri ödemelerini gelirlerinin yoğunlaştığı dönemde yapabilmelerini sağlamaktır” ifadelerini yer verdi.

Akşahin şöyle konuştu: “Bu kapsamda gerek bitkisel üretim, gerek hayvancılık alanında sektörün nakit döngüsüne uygun tarım kredisi seçeneklerimiz bulunuyor. Bu dönemde Hellim markasının tescili sonrası küçükbaş hayvan varlığı tarafında doğabilecek hayvan alımı ve tesis yatırımı ihtiyaçları için üreticilere ve yatırımcılara en uygun hizmeti sunmak üzere çalışmalarımızı tamamladık.

Tarım bankacılığı uygulamamızın en önemli ürünlerinden bir tanesi de İmece Kart uygulamamız. Sadece üretici belgesine sahip olan müşterilerimize tahsis edilebilecek olan bu kart ile, KKTC’nin her noktasına yaygın 147 İmece POS noktamızdan zirai ilaç, gübre, yem, veterinerlik hizmetleri, tohum, tarım aletleri, anlaşmalı su birliklerinden yapılan alımlar ve ekipman alışverişleri POS noktasının mali koşullarına göre 6 aya kadar faizsiz dönem kullanılarak gerçekleştirilebiliyor. Üretici faizsiz dönem sonunda herhangi bir ilave masraf, komisyon ya da faiz gideri olmaksızın kartına alışveriş tutarını ödeyebilir. Ödenmeyen alışveriş tutarlarına kartın yılda bir defa olan tahsilat dönemine kadar gecikme faizi işletilmez, faizsiz dönemin bitiş tarihinden ödeme gününe kadar olan dönem için akdi faiz işletilir.

İmece kartlar ile KIBTEK’ten elektrik faturası ödemeleri ve anlaşmalı akaryakıt istasyonlarında akaryakıt alımları 2 ay faizsiz dönem kullanarak yapılabiliyor.

İmece Kart ürünümüzle de üretim giderlerine finansal destek vermeyi sürdürüyoruz.

KKTC tarım sektörünün geleceğine inanıyoruz ve İş Bankası olarak tarımsal üretimin yanında olmaya devam edeceğiz.”

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22/04/2021 16:12