Çiftçiler, Başbakan Saner ile görüştü

Çiftçiler Birliği’nin Başbakan Ersan Saner ile görüşmesi sona erdi. Çiftçiler Birliği, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ile görüşmek için Başbakanlıktan ayrılıyor.

Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle görüşmenin ardından yaptığı açıklamada sıkıntıların kalıcı çözümünden yana olduklarını belirterek, “Bizim gelmemizi beklememeliydiler. 2021 yılı bütçesini kabul etmediğimizi, etmeyeceğimizi söyledik. Bu bütçenin revize edilmesini talep ettik. Türkiye ile imzalanan protokol çerçevesinde de 40 milyon TL desteğin yürürlüğe girmediğini biliyoruz. Bu sıkıntının yollarda çözülmesini istemiyorsa, tüm paydaşların bulunduğu bir masada görüşerek, çözüme gidilmesi gerektiğini söyledik. Başbakan’da kabul etti” dedi.

Kelle, çıktıkları yoldan geri dönmeyeceklerine dikkat çekerek, "En son buraya 420 araçla geldik. 2020 Mart ayından beri sadece bizim elimiz taşın altında. Biz artık ödemelerimizle ilgili de ödemelerimizin kabul edilemeyeceğini söyledik. Bugün biz Lefkoşa’daysak kazancımızı bırakarak buradayız” diye konuştu

Tüm paydaşları kapsayacak bir toplantı yapılacağını aktaran Kelle, toplantının ardından her şeyin netlik kazanacağını vurguladı

Kelle, başbakanla yapılan görüşmenin ardından meclis başkanı ile de görüşeceklerini belirterek, “Meclis Başkanı bizim içimizden çıkan biridir. Sıkıntılarımızı meclis kürsüsünden dile getirebilir. Bu rakamlarla tarım yapılıp yapılamayacağını kendisine anlatacağız. O da ona göre mecliste konuşacak” dedi.

Çiftçiler Birliği 22 yönetim kurulu üyesiyle birlikte mağduriyetlerinin giderilmemesi nedeniyle bugün eylem başlatmış, başbakanın kendileriyle görüşme yapmamasından dolayı traktörleri başbakanlık binasının girişine dayamıştı.

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13/04/2021 16:01