Çiftçiler Başbakanlık Önünde

Başbakanlık önünde toplanan çiftçilerin eyleminde gerginlik artıyor

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13/04/2021

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Çiftçiler Başbakanlık Önünde

Çiftçiler, "Başbakan'ın kendileriyle görüşmeye gelmediği gerekçesiyle" protestolarının dozunu giderek artıryor.   Başbakanın görüşmeye gelmediği gerekçesiyle çiftçilerin eyleminde gerginlik arttı.

Çiftçiler, Traktörleri Başbakanlık girişi önüne çekti. Polis giriş kapısı ile traktörler arasına etten duvar ördü. Lefkoşa Polis Müdürü eylemcileri uyardı. Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, görüşme yapmak için eylemcileri başbakanlığa çağırdı. Çiftçiler Birliği yönetim kurulu görüşme için başbakanlık binasına girdi. Çiftçiler, sorunlarına çözüm bulunmadığı gerekçesiyle 22 traktörle başbakanlık önünde eylem yapıyor.

13/04/2021 14:42
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TAGS: Çiftçiler Birliği, eylem, Başbakanlık
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