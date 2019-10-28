Çiftçiler Birliği 29 Ekim mesajı yayınladı

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayarak, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 96’ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kelle mesajında, Türk milletinin 29 Ekim 1923 günü ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile ülke yönetiminde söz sahibi olduğunu belirtti.

100’üncü yılını kutlamaya hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bugün Barış Pınarı Harekâtını gerçekleştirmesinin temel nedeninin sınırlarında hakimiyetini sürdürmek istemesi ve on yıllardır yaşadığı terör sıkıntısına çözüm aramasından olduğunu belirten Kelle, KKTC Devleti olarak Anavatanla olan ilişkileri dünden daha güçlü bugünden daha sağlam adımlarla taçlandırıp geleceğe yön vererek ülke topraklarına sürdürülebilir politikalarla sahip çıkmak gerektiğini ifade etti.

Kelle mesajında, “Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm devlet adamlarımızı şükranla anar, vatan ve millet kavramlarının kutsallığına inanarak ülkesi uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle yâd ederiz.” ifadelerine yer verdi.

28/10/2019 14:58