Çiftçiler Birliği Ambar Kapatma Eylemini Sonlandırdı

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, ambar kapatma eylemini sonlandırdığını bildirdi. Birlik, üreticilerin mahsullerini Toprak Ürünleri Kurumu’na teslim edebileceklerini duyurdu.

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09/06/2021

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Çiftçiler Birliği Ambar Kapatma Eylemini Sonlandırdı

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, ambar kapatma eylemini sonlandırdığını bildirdi. Birlik, üreticilerin mahsullerini Toprak Ürünleri Kurumu’na teslim edebileceklerini duyurdu.

Çiftçiler Birliği’nden yapılan açıklamada, bir süreden beridir zahire fiyatları ile ilgili iyileştirme talepleri doğrultusunda yaptıkları görüşmeler neticesinde, Bakanlar Kurulu tarafından konunun değerlendirildiği ve bir iyileştirme yapıldığını kaydetti.

Birlik, pandemi süreci boyunca olduğu gibi ülkenin bir kısmında yaşanan kuraklık sürecinin, dövizdeki yükseliş, dünya borsalarında yaşanan süreçler ve ülkenin geçtiği zorlu dönemde, üreticinin üretimden kopmaması adına çaba göstermeye devam edeceklerini kaydetti.

09/06/2021 10:45
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TAGS: Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, ambar kapatma eylemi
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