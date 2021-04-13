Çiftçiler Birliği eylemi tamamlandı

ads ads ads ads
13/04/2021

ads
ads
Çiftçiler Birliği eylemi tamamlandı

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin bugün Lefkoşa’da gerçekleştirdiği araçlı eylem tamamlandı.

Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulu üyelerinin gerçekleştirdiği eylem, Başbakanlık ve Cumhuriyet Meclisi önüne gidilmesinin ardından tamamlandı.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, toplantı ve ziyaret şeklinde gerçekleştirdiği eylem çerçevesinde sırasıyla Başbakan, Meclis Başkanı ve ana muhalefet CTP Genel Başkanı ile görüşerek, sorunlarını ve taleplerini aktardı. Eylem olaysız sona erdi.

13/04/2021 20:06
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: çiftçiler, grev, eylem, meclis başkanı, destek, haberkibris
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.