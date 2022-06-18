Çiftçiler Birliği, eylemini askıya aldı!

Çiftçiler Birliği’nin sabaha saatlerinde başlattığı eylem askıya alındı. Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam, Başbakan Ünal Üstel, Maliye Bakanı Sunat Atun ve Tarım Bakanı Dursun Oğuz ile gerçekleştirdikleri toplantı sonucu eylemlerini askıya aldıklarını söyledi.

Nizam, çarşamba günü yeniden bir görüşme yapılacağını eğer talepleri karşılanmazsa kırsaldaki tüm çiftçiler ile birlikte yeniden geleceklerini vurguladı.

Mehmet Nizam’ın açıklaması şöyle:

Tepkimizi koyduk. Başbakan bizi kale aldı. Hafta başında ödemeler başlıyor.

Çarşamba günü, yine toplantı yapacağız. Düzenlemeler yapılacak. Dileriz iyi bir verim alırız çarşambayı bekleyip göreceğiz.

Girdilerimiz yüksek olduğunu anlattık sözler verildi. Verdiğimiz rahatsızlıktan özür dileriz.

Dilerim ki kırsalı buraya taşımak zorunda kalmayız.

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18/06/2022 12:01